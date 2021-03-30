بلديات تونس الحدودية والجبل الغربي وباطن الجبل تبحث التعاون الاستثماري

أقيم اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، لقاء ضم البلديات الحدودية لتونس، ومن الجبل الغربي وباطن الجبل وبلدية حي الأندلس متمثلة بعميد البلدية ورئيس لجنة الاستثمار بالبلدية.

ويأتي اللقاء بدعوة من جمعية نماء تونس للتشجيع الاستثمار.

وناقش اللقاء العوائق التي تواجه المستثمر الليبي والتونسي من الجانبين وسُبل تحسين وتسهيل إجراءات المستثمر.

كما قدمت الجمعية دعوة لملتقى جربة الدولي للأعمال في شهر مايو القادم.

وأكد رئيس جمعية نماء على ضرورة مشاركة البلديات في ليبيا، حيث سيكون لقاء مع بلديات تونسية وليبية لتفعيل التؤامة مع البلديات في كل ما يتماشى مع طبيعة كل بلدية وموقعها ومواردها لفتح آفاق للمواطنين للعمل معا.

✅ ضمن برنامج زيارة ليبيا و في إطار الاستعداد ل"ملتقى جربة الدولى للاعمال" قام اليوم 30 مارس 2021 صباحا وفد الجمعية بلقاء… تم النشر بواسطة ‏Namaa Tunisia Association جمعية نماء تونس‏ في الثلاثاء، ٣٠ مارس ٢٠٢١