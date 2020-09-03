بلديات طرابلس تُطالب بتوريد محطات كهربائية استعجالية

طالبت بلديات طرابلس الكبرى، بتوريد محطات كهربائية استعجالية لحل الأزمة الكهربائية الحالية.

جاء ذلك في خطاب لعمداء بلديات (طرابلس المركز حي الأندلس- سوق الجمعة- عين زارة- أبوسليم)، موجه إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وأشار العمداء في خطابهم، إلى مبدأ المساواة بين كافة المدن الليبية وواجبات الدولة في خدمة مواطنيها.

ونوه الخطاب بأن مواطني مدينة طرابلس أكثر من عانى جراء طرح الاحمال وسوء إدارة شبكة الكهرباء طيلة السنوات الماضية.

ويأتي الطلب بحسب عمداء البلديات، نتيجة عدم اعتمام واكتراث الشركاء في الوطن ورفض الأغلبية المشاركة في تخفيف العبء على المواطنين، والدليل على هذا ما تمر به طرابلس هذه الأيام حيث وصلت الطاقة المستهلكة في مدينة طرابلس يوم الاثنين الماضي إلى 100 مجاوات فقط واستمر طرح الأحمال إلى درجة لا تُطاق، بحسب نص الخطاب.

ولفت عمداء البلديات إلى أنه من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقهم، فإنهم يُطالبون المجلس الرئاسي بالاستجابة الفورية لتوريد ما تحتاجه مدينة طرابلس من محطات استعجالية لتغطية العجز الناتج عن عدم وجود محطات توليد الطاقة بالمدينة وعدم تعاون المدن القريبة والبعيدة، وفقاً للعمداء.

كما طالب عمداء بلديات طرابلس الكبرى بأن تكون الإجراءات الإدارية والمالية بمنتهى الشفافية، منوهين بأنهم سيحمَّلون أي جهة تنفيذية أو رقابية المسؤولية الكاملة القانونية والأخلاقية في حالة عرقلة تنفيذ هذا الطلب.