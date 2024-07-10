سابقة استثنائية في نسبة تسجيل النساء بالانتخابات البلدية بآوال

في سابقة استثنائية بسجل الناخبين لانتخاب المجالس البلدية، سجلت إحصائيات التسجيل في بلدية آوال ارتفاعاً في نسبة تسجيل النساء على نسبة تسجيل الرجال.

وذكرت المفوضية العليا للانتخابات بحسب آخر احصائية ليوم أمس، أن نسبة تسجيل النساء بلغت 53% من عدد المسجلين الكلي في سجل الناخبين لبلدية آوال، فيما بلغت نسبة تسجيل الرجال 47% من عدد المسجلين الكلي بنفس البلدية.

وقدمت وحدة دعم المرأة التحية لجهود سفيرات التوعية الانتخابية في بلدية آوال على جهودهن المبذولة وخاصة في حملة طرق الأبواب، حيث توجهت السفيرات رغم حرارة الطقس، إلى الأحياء السكنية والبيوت من أجل التواصل المباشر مع النساء لتحفيزهن على التسجيل وتقديم المعلومات الكافية عن المشاركة .

كما ثمنت وحدة دعم المرأة عالياً حس المسؤولية الوطنية الذي اضطلعت به نساء آوال في استجابتهن لمرحلة التسجيل، وتدعو الوحدة كافة النساء في بقية البلديات المستهدفة إلى اغتنام فرصة التسجيل خلال الفترة المتبقية.

بلدية آوال تسجل سابقة استثنائية في نسبة تسجيل النساء في انتخاب المجالس البلدية في سابقة استثنائية بسجل الناخبين لانتخاب… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الأربعاء، ١٠ يوليو ٢٠٢٤