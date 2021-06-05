بلدية أوباري: نُعاني من تراكم الديون نتيجة عدم صرف الميزانية

أكد عميد بلدية أوباري أحمد ماتكو، أن البلدية تُواجه العديد من المشاكل التي تُعيق قيامها بأداء واجباتها تجاه متساكنيها.

وأوضح عميد البلدية في تصريح لمنصة “فواصل” الإخبارية، أن في مقدمة هذه المشاكل (عدم صرف الميزانية الأمر الذي راكم الديون الكبيرة على البلدية التي كانت تحاول التدخل وتوفير النواقص، والاحتياجات بصورة شخصية)

وأشار ماتاكو إلى أن وضع شبكات المياه والصرف الصحي بالأحياء التابعة للبلدية سيئ للغاية، والشوارع تُعاني انتشار البحيرات السوداء، ولم تثمر زيارة مدير شركة المياه والصرف الصحي الميدانية للبلدية منذ شهرين، ووقوفه على مواضع الخلل، ووعده بتوفير 4 مضخات، لمعالجة المشكلة ولكنها لم تُرسَل بعدُ، وفق قوله.

ولفت إلى أن مواسير نقل مياه الشرب متهالكة عمرها أكثر من 30 سنة، ويحاولون ترميم بعضها لكن أجزاءها تحتاج إلى تعاقد لإصلاحها.

ونوه عميد البلدية إلى أن المنطقة الممتدة لمسافة 150 كم من أوباري حتى الأبيض، تضم نحو 80 بئرا، لكنها زودت خلال عام كامل على 3 مضخات فحسب.

وأردف يقول: “حاولنا معالجة مشكلة الآبار، لكنا عجزنا، ويفترض إرجاع الاختصاصات بالكامل للبلدية أو أن تقوم الشركة بدورها”.