بلدية الأصابعة: استقرار في الوضع الميداني واستمرار المتابعات الأمنية والفنية

أعلنت بلدية الأصابعة في نشرتها اليومية، الصادرة، أنه لم تُسجل أي حالة حريق خلال هذا اليوم، وفقًا لبيانات غرفة البلاغات بقسم السلامة الوطنية، في مؤشر إيجابي يعكس فعالية الإجراءات الوقائية وجهوزية فرق الطوارئ.

وفي السياق الميداني، يواصل قسم السلامة الوطنية تمركزه في نقطتين أساسيتين ضمن خطة الطوارئ الموضوعة لمراقبة الأوضاع الميدانية وضمان الاستجابة السريعة: النقطة الأولى: قسم السلامة الوطنية– الأصابعة، النقطة الثانية: نقطة جندوبة.

ويهدف هذا التمركز إلى تعزيز القدرة على التدخل السريع في حال حدوث أي طارئ.

كما باشرت فرق خبراء المباحث الجنائية اليوم بالكشف الميداني على المنازل المتضررة من الحرائق، حيث شملت الأعمال منازل سبق فتح محاضر بشأنها في مركز شرطة القدس، ومن المقرر استكمال أعمال الكشف يوم غد في باقي المراكز ذات العلاقة.

وختمت اللجنة بيانها بالدعاء أن يحفظ الله الجميع ويجنب المدينة وأهلها كل مكروه.