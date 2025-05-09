بلدية الأصابعة تؤكد استمرار الجاهزية لمواجهة مخاطر الحرائق

أعلنت غرفة البلاغات بقسم السلامة الوطنية في بلدية الأصابعة، عن تسجيل حريق واحد في منزل تكرر فيه الحريق عدة مرات، وفقًا للسجلات الرسمية.



وأكدت الغرفة أن بعض المنازل الأخرى لا تزال تشهد حرائق بسيطة، حيث يقوم السكان المحليون بإخمادها دون الحاجة لتدخل فرق الإطفاء.

كما تم الإعلان عن تمركز فرق وأقسام السلامة الوطنية في مناطق الأصابعة، مطار الزنتان، ككلة، والشقيقة، في المواقع المحددة لها لمتابعة الوضع الميداني والتأكد من توافر الإجراءات اللازمة للسلامة.

من جانب آخر، شددت بلدية الأصابعة على ضرورة الامتثال لإرشادات السلامة العامة، مشيرة إلى أنه يُمنع منعًا باتًا إشعال النيران في القمامة أو المخلفات أو أي مواد قابلة للاشتعال خارج الأماكن المخصصة لذلك داخل المكب.

وفي ختام البيان، أعربت بلدية الأصابعة عن تمنياتها للجميع بالسلامة والأمان.