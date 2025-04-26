بلدية الأصابعة تسجل تحسناً كبيراً في الأوضاع العامة وانخفاضاً في الأضرار

شهدت بلدية الأصابعة يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025 استمرار التحسن في الأوضاع العامة مقارنة بالأيام الماضية، حيث أظهرت الإحصائيات انخفاضًا في عدد المنازل المتضررة إلى ثلاثة منازل، دون تسجيل أي إصابات أو حالات اختناق.

ووفق بيان البلدية، “ما زال قسم السلامة الوطنية ببلدية الأصابعة، وقسم السلامة الوطنية بمطار الزنتان، وفرقة الدعم والإسناد التابعة لهيئة السلامة الوطنية متمركزين في مواقعهم، على أهبة الاستعداد لتنفيذ مهامهم اليومية في مكافحة الحرائق فور ورود أي بلاغ”.

وبحسب البيان، “كما يواصل مكتب الإسعاف والطوارئ بالأصابعة، بالتعاون مع مكتب الهلال الأحمر الأصابعة، تقديم خدمات الإسعافات الأولية والرعاية الطبية للمصابين”.

وأضاف: “عدد المنازل والمباني المتضررة: (3) منازل، وأحد هذه المنازل تعرض للحريق لأول مرة، ولم تسجل اي اصابة او حالة اختناق”.

توجيهات وإرشادات هامة للمواطنين

يُمنع منعًا باتًا إشعال النيران في القمامة أو مخلفات الحرائق أو أي مواد قابلة للاشتعال، إلا في الأماكن المخصصة داخل المكب، حفاظًا على السلامة العامة.

على المواطنين المتضررين التوجه إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات محضر إثبات الواقعة، لضمان توثيق الأضرار واتخاذ الإجراءات المناسبة.