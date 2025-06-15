بلدية الأصابعة تسجل حرائق جديدة وإصابة مواطن.. الجهات المختصة تواصل الجاهزية

أعلنت بلدية الأصابعة، في نشرتها اليومية، تسجيل حالة حريق واحدة هي الأولى من نوعها خلال الفترة الأخيرة، أدّت إلى إصابة مواطن بجروح، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وأكدت غرفة البلاغات التابعة لقسم السلامة الوطنية أن الحريق كان محدودًا، فيما تمكّن المواطنون من السيطرة على حرائق بسيطة أخرى دون الحاجة إلى تدخل فرق الإطفاء.

وفي إطار الاستعداد والجاهزية، يواصل فريق قسم السلامة الوطنية بالأصابعة تمركزه في نقطتين رئيسيتين لتأمين سرعة الاستجابة لأي طارئ محتمل: النقطة الأولى: مقر قسم السلامة الوطنية– الأصابعة، النقطة الثانية: نقطة جندوبة.

ويأتي هذا التمركز ضمن خطة الطوارئ المعتمدة لضمان سلامة المواطنين ومتابعة الأوضاع الميدانية عن كثب.

هذا وتعاني مناطق جبل نفوسة، ومن بينها بلدية الأصابعة، من تزايد معدلات الحرائق خلال فصل الصيف، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الأعشاب الجافة، إلى جانب الممارسات الزراعية التقليدية كحرق المخلفات، ما يزيد من احتمالات نشوب حرائق عرضية.

وعلى الرغم من محدودية إمكانيات فرق الطوارئ في بعض البلديات، تبذل الجهات المختصة جهودًا مستمرة لتعزيز الجاهزية الميدانية، من خلال توزيع نقاط تمركز واستحداث خطط طوارئ محلية تهدف إلى تقليص زمن الاستجابة والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.