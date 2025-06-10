بلدية الأصابعة تسجل حرائق جديدة وتؤكد جاهزية فرق السلامة الوطنية

سجلت غرفة البلاغات التابعة لقسم السلامة الوطنية في بلدية الأصابعة، حالتي حريق في منزلين، حيث تعرض كل منهما للحريق أكثر من مرة خلال الفترة الماضية. وأدى أحد هذه الحرائق إلى أضرار كبيرة في الممتلكات.

كما تم تسجيل عدة حرائق بسيطة أخرى، تمكّن المواطنون من السيطرة عليها ذاتياً دون الحاجة إلى تدخل فرق الإطفاء، وفق بيان البلدية اليومي.

وبحسب البيان، يواصل فريق قسم السلامة الوطنية تمركزه في نقطتين رئيسيتين لتسريع الاستجابة والتدخل الفوري عند الحاجة، وهما: مقر قسم السلامة الوطنية– الأصابعة، ونقطة جندوبة.

ويأتي هذا التمركز في إطار الجهود المستمرة لمتابعة الأوضاع الميدانية ورفع الجاهزية لأي طارئ.

هذا ويُعد قسم السلامة الوطنية في بلدية الأصابعة الجهة المختصة بإدارة الطوارئ والحوادث داخل نطاق البلدية، حيث يعمل على الوقاية من المخاطر ومتابعة حالات الحوادث والحرائق، والتدخل السريع للحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.

ويشمل عمل القسم التنسيق مع مختلف الجهات الأمنية والطبية والإطفائية لضمان استجابة فورية وفعّالة في حالات الطوارئ، كما يقوم القسم بتنظيم برامج توعية للمواطنين حول إجراءات السلامة والوقاية من الحرائق والكوارث الطبيعية.

ويعتمد قسم السلامة الوطنية في أداء مهامه على فرق ميدانية متخصصة، ونقاط تمركز استراتيجية داخل البلدية لضمان سرعة الوصول إلى موقع الحوادث، وتقديم الدعم اللازم بكفاءة عالية.