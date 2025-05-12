بلدية الأصابعة تسجل حرائق جديدة وحالات اختناق وتدعو للالتزام بإرشادات السلامة العامة

سجلت غرفة البلاغات بقسم السلامة الوطنية في بلدية الأصابعة حالتي حريق خلال اليومين الماضيين، الحريق الأول وقع في أحد المنازل، ويُعد الحريق الأول من نوعه في هذا الموقع، بينما الحريق الثاني تكرر في نفس الموقع الذي شهد حرائق سابقة.

وبحسب بيان البلدية اليومي، تم تسجيل حالة اختناق لأحد عناصر قسم السلامة الوطنية بمطار الزنتان أثناء تأدية مهامه. من جانب آخر، وردت بلاغات عن حرائق بسيطة في عدد من المنازل، إلا أن المواطنين تمكنوا من السيطرة عليها دون الحاجة لتدخل فرق الإطفاء.

وتواصل فرق السلامة الوطنية تمركزها في المواقع المحددة بما في ذلك الأصابعة ومطار الزنتان وككلة، لمتابعة الوضع بشكل مستمر وضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ.

وفي سياق متصل، وجهت بلدية الأصابعة دعوة للمواطنين للالتزام بالتعليمات الخاصة بالسلامة العامة، مؤكدة ضرورة عدم إشعال النيران في القمامة أو المخلفات أو المواد القابلة للاشتعال إلا في الأماكن المخصصة ضمن المواقع المعتمدة للمكبات.