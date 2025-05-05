بلدية الأصابعة تسجل حرائق جديدة وفرق السلامة تواصل جاهزيتها

وسط ترقب الأهالي واستنفار الجهات المختصة، شهدت الأصابعة سلسلة حرائق جديدة، مما دفع فرق السلامة الوطنية إلى تعزيز جاهزيتها تحسبًا لأي تطورات ميدانية.

وأصدرت بلدية الأصابعة النشرة اليومية، والتي تضمنت الإحصائيات المسجلة لحرائق يوم أمس، حيث تم تسجيل احتراق (3) منازل، أحدها لأول مرة، وفقًا لسجلات غرفة البلاغات بقسم السلامة الوطنية بالأصابعة.

وفيما يخص الحرائق المتكررة، أوضحت النشرة أن بعض المنازل ما تزال تشهد حرائق بسيطة متكررة، ويتعامل معها المواطنون مباشرة دون الحاجة إلى تدخل سيارات الإطفاء.

وعن الوضع الميداني، تواصل فرق وأقسام السلامة الوطنية بالأصابعة، ومطار الزنتان، وككلة، والشقيقة تمركزها في مواقعها المحددة، وهي في حالة جاهزية تامة للتعامل مع أي طارئ.