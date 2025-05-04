بلدية الأصابعة تسجل سلسلة حرائق وتنظّم ورشة عمل علمية لمواجهة الأزمة

سجّلت غرفة البلاغات بقسم السلامة الوطنية ببلدية الأصابعة احتراق أربعة منازل، تكررت فيها الحرائق أكثر من مرة، بالإضافة إلى احتراق سيارة مواطن من نوع “سامسونج”.

وبحسب بيان البلدية اليومي، تشهد بعض المنازل حرائق بسيطة متكررة، يتعامل معها المواطنون مباشرة دون تدخل سيارات الإطفاء، كما سُجّلت حالتا اختناق في صفوف عناصر السلامة الوطنية، إحداهما من قسم الأصابعة، والأخرى من قسم مطار الزنتان.

ووفق البيان، تواصل فرق السلامة الوطنية في الأصابعة، الزنتان، ككلة، والشقيقة تمركزها في مواقعها المحددة بحالة جاهزية تامة.

وفي سياق متصل، نظّمت كلية العلوم بالأصابعة– جامعة غريان، ورشة عمل علمية بعنوان: “أزمة الحرائق في مدينة الأصابعة: تحليل الأسباب والتداعيات وسبل المواجهة”، بالتعاون مع الفريق العلمي لإدارة الأزمة، ومؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية.

وشارك في الورشة عدد من الشخصيات الأكاديمية والإدارية، من أبرزهم: عماد المقطوف، جمال حسن الدعيك، عثمان علي حمس، جمال علي حمس، والعميد ركن حسين عبدالسلام الفقي.

وتناولت الورشة أربعة محاور رئيسية: الانتشار الجغرافي للحرائق، إدارة الأزمة، الأثر البيئي، والآثار الاقتصادية والاجتماعية.

وقدّم المحور الأول جمال الدعيك وإبراهيم الصغير، مدعومًا برسومات بيانية، بينما ناقش جمال علي حمس مفهوم إدارة الأزمات.

وسلّطت جميلة اللباد الضوء على الأضرار البيئية، فيما أدار فرج أجبيل وجميلة اللباد حلقة حوارية بمشاركة مباشرة من الحضور.

واختُتمت الورشة بإعلان مجموعة توصيات لمجابهة الأزمات مستقبلًا، وتكريم مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية، وكلية الدفاع الوطني، وكلية العلوم بالأصابعة– جامعة غريان.