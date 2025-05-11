بلدية الأصابعة تسجّل يوماً دون حرائق و30 عميداً من الجبل يؤكدون دعمهم للمدينة

سجّلت بلدية الأصابعة يوم السبت، 10 مايو 2025، يومًا خاليًا من حوادث الحرائق، بحسب ما أفادت به سجلات غرفة البلاغات بقسم السلامة الوطنية، والتي لم توثق أي بلاغات رسمية خلال اليوم. وأشارت النشرة اليومية للبلدية إلى أن بعض الحرائق البسيطة اندلعت في عدد من المنازل، إلا أن المواطنين تمكنوا من السيطرة عليها دون الحاجة لتدخل فرق الإطفاء.

وفي السياق الميداني، تواصل فرق وأقسام السلامة الوطنية تمركزها في كل من الأصابعة، ومطار الزنتان، وككلة، والشقيقة، مع متابعة مستمرة للأوضاع أولاً بأول.

وفي بادرة دعم لافتة، قام وفد يضم 30 عميد بلدية من عمداء الجبل بزيارة تضامنية إلى مدينة الأصابعة، مؤكدين وقوفهم إلى جانب المدينة في ظل الأزمة الراهنة.

كما شدّدت الجهات المختصة على أهمية الالتزام بإرشادات السلامة العامة، محذّرة من إشعال النيران في القمامة أو المخلفات أو أي مواد قابلة للاشتعال خارج الأماكن المخصصة لذلك داخل مواقع المكب المعتمدة.

هذا وتشهد بلدية الأصابعة ومناطق الجبل المحيطة بها منذ أسابيع سلسلة من الحرائق المتكررة، خاصة في الأحراش والمناطق الزراعية، ما أثار قلقًا واسعًا بين السكان ودفع السلطات المحلية إلى رفع مستوى التأهب، وتعود هذه الحرائق في معظمها إلى عوامل بشرية، سواء نتيجة الإهمال أو بفعل فاعل، وسط دعوات شعبية لتكثيف الجهود الأمنية والرقابية للحد من الظاهرة.

وأسفرت بعض هذه الحرائق خلال الأيام الماضية عن أضرار مادية في الممتلكات الخاصة والعامة، فضلاً عن تهديدها للمساحات الخضراء التي تُعد من أهم الموارد البيئية والزراعية للمنطقة، كما شكّلت وعورة التضاريس وصعوبة الوصول إلى بعض المواقع تحديات إضافية أمام فرق الإطفاء، التي كثّفت من استعداداتها ونشرت فرقها في عدد من المواقع الاستراتيجية.

وتأتي هذه التطورات في وقتٍ تعيش فيه مدينة الأصابعة وضعًا دقيقًا يتطلب تضافر الجهود بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي لضمان الأمن والسلامة، وهو ما دفع عمداء بلديات الجبل إلى التعبير عن تضامنهم الكامل مع المدينة، تأكيدًا لوحدة الصف في مواجهة المخاطر المشتركة.