بلدية الأصابعة تصدر بياناً حول الأوضاع بالمدينة.. جهود مكثفة لإخماد الحرائق

أعلنت بلدية الأصابعة أن “لجنة الأزمة المشكلة من المجلس البلدي الأصابعة، تواصل جهودها المكثفة للتعامل مع الحرائق التي اندلعت في عدد من المناطق خلال الأيام الأخيرة”.

وقال البيان: “حصيلة يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025، بلغ عدد المنازل التي تعرضت للاحتراق (12) منزلاً، من بينها (4) منازل تتعرض للحريق لأول مرة، وتم تسجيل حالة اختناق واحدة في صفوف العاملين بقسم السلامة الوطنية– الأصابعة”.

وأضاف البيان: :حصيلة يوم السبت الموافق 12 أبريل 2025، تم تسجيل احتراق ( 15) منزلاً، منها (6) منازل تتعرض للحريق لأول مرة”.

وتابع البيان: “وفي إطار تعزيز قدرات فرق الإطفاء، وصلت مساء أمس إلى بلدية الأصابعة فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة لمركز الدعم والإسناد بهيئة السلامة الوطنية، وذلك بتكليف مباشر من رئيس الهيئة، وقد باشرت هذه الفرق، بالتعاون مع قسم السلامة الوطنية بالأصابعة، أعمالها لإخماد النيران والسيطرة على بؤر الحرائق”.

وقال: “نثمن لجنة الأزمة الجهود الكبيرة المبذولة من قبل فرق الإطفاء والإسعاف السريع المتواجدين على مدار 24 ساعه في نقاط التمركز والغرفة، وكافة الجهات الداعمة، وندعو المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر والتعاون مع السلطات المعنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات”.

وتابع البيان: “كما نهيب بالمواطنين الالتزام بالتعليمات التالية: ضرورة إفساح المجال أمام سيارات الإطفاء والإسعاف ومنحها الأولوية المطلقة، وعدم عرقلتها تحت أي ظرف، يُحظر دخول المنازل المتعرضة للاحتراق إلا من قِبل جهات الاختصاص ومالكي العقار فقط”.