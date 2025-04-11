بلدية الأصابعة تصدر بياناً عاجلاً حول الحرائق بالمدينة

أصدرت بلدية الأصابعة بياناً حول الحرائق التي لا تزال مندلعة في البلاد، داعية المواطنين للحذر والتعاون مع فرق الإطفاء قدر الإمكان.

وقال الببان: “في ظل الأحداث الجارية، وحرصًا على سلامة المواطنين وتنظيم جهود الاستجابة، تهيب لجنة الأزمة بالمواطنين بعدم الهلع من الأخبار المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي وما قد تثيره من قلق وعشوائية”.

وأضاف البيان: “فرق الطوارئ في نقاط التمركز تعمل على مدار 24 ساعة لضمان سلامتكم، وتصل إلى أماكن الحرائق بأقصى سرعة وفق آلية البلاغات والاستجابة المعتمدة، وعلى الرغم من قلة الإمكانيات المتاحة، فإن فرق الطوارئ تبذل قصارى جهدها للتعامل مع الحرائق بأسرع وقت ممكن، حفاظًا على سلامتكم. ولله الحمد، بدأت جهود السيطرة على الحرائق تحقق تقدمًا سريعًا”.

وقال البيان: “كما نهيب بالمواطنين الالتزام بالتعليمات التالية:

1. ضرورة إفساح المجال أمام سيارات الإطفاء والإسعاف، ومنحها الأولوية المطلقة في المرور، وعدم عرقلتها تحت أي ظرف.

2. يُمنع منعًا باتًا إشعال النيران في القمامة أو أي مواد أخرى، حفاظًا على السلامة العامة.

3. يُحظر دخول المنازل المتعرضة للاحتراق إلا من قِبل جهات الاختصاص ومالكي العقار فقط.

4. يُمنع تصوير الحرائق إلا من قِبل أصحاب المنازل المتضررة أو الإعلاميين المعتمدين من قِبل بلدية الأصابعة.

5. يُمنع الإدلاء بأي تصريحات أو معلومات بخصوص الأزمة إلا عبر اللجنة المركزية للطوارئ، وأي تصريحات أخرى تعتبر غير رسمية وغير معتمدة.

6. على المتضررين التوجه لاستكمال إجراءات محضر إثبات الواقعة لدى الجهات المختصة، لضمان توثيق الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة”.

وهتم البيان بالقول: “نحن على دراية تامة بحرصكم وتعاونكم وتعاطفكم مع الأسر المتضررة، وندعو الله أن يخفف عن الجميع المصاب وأن يرفع عنّا هذه الأزمة في أقرب وقت”.