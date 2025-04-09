بلدية الأصابعة تطمئن المواطنين.. تقرير أوليّ عن الحرائق

اجتمع عميد بلدية الأصابعة المهندس عماد المقطوف، والفريق البحثي التابع للجنة الأزمة ومدير المركز الوطني لإدارة الأزمات والطوارئ والخبراء والباحثين التابعين للمركز، مع الفريق التابع للاتحاد الأوروبي.

وناقش الاجتماع “مراحل العمل الميداني الذي قام به المركز والفريق الزائر وما تم اتخاذه من إجراءات وقياسات وتتبع ومعاينة لأسباب الحرائق بالمدينة”.

وتخلل الاجتماع “عرض من قبل الفريق البحثي للبلدية لخغرافية الحرائق واماكنها والبيانات التي وصلوا لها سابقاً”.

وأوضح المركز والفريق الأوروبي الزائر “بأنهم استعملوا أحدث التجهيزات والأجهزة والطرق المتبعه للكشف عن أسباب الحرائق، وأن هذه القياسات وغيرها خلصت لاستبعاد الغازات والمواد الكيميائية والفيزيائية، وأنهم يطمئنون اهالي المدينه بأن هذه الحرائق ليست بسبب انتشار غازات أو تلوث بيئي أو مواد بيولوجية خطيرة، هذا حسب النتائج التي سيقدمها الفريق في تقريره خلال الأيام القادمه بشكل رسمي للبلدية”.

كما أشار عميد البلدية في كلمته “لضعف الإمكانيات والتجهيزات لفرق الطوارئ بالبلدية، خاصة فرق هيئة السلامة الوطنية الذين يعملون على إطفاء الحرائق بدون اجراءات السلامة، وايضاً ضرورة الاستفادة من هذه الأزمات بتوطين مراكز استجابة سريعة لسلامة المواطنين مستقبلاً”.

يشار إلى أن “البلدية وإدارة الأزمة شكلت فريق بحثي علمي من بداية الأزمة، عمل على كل هذه الجوانب مع الجهات المختصة كالإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي ومركز بحوث النفط والمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة السلامة الوطنية وغيرها من الفرق البحثية التي زارت المدينه في الفترات السابقة حسب الإمكانيات البسيطة والمتاحة”.