بلدية الأصابعة تعلن تسجيل 4 حرائق وتواصل استعداداتها لمواجهة الطوارئ

أعلنت بلدية الأصابعة عن تسجيل 4 حرائق منازل خلال الأيام الماضية بعد استقرار دام عشرة أيام دون أي حريق، حيث تعرض 3 منازل للحريق للمرة الأولى، فيما تكرر الحريق في منزل واحد، كما شهدت المنطقة عدة حرائق بسيطة تمكن المواطنون من السيطرة عليها دون تدخل فرق الإطفاء.

وأكدت بلدية الأصابعة استمرار فريق قسم السلامة الوطنية في التمركز بالنقطتين الرئيسيتين المحددتين مسبقاً، رغم الإمكانيات المتواضعة، تحسباً لأي طارئ للحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.

وفي سياق متصل، عقدت لجنة تعويض المتضررين من حرائق بلدية الأصابعة اجتماعها برئاسة وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، مصطفى أحمد سالم، بحضور أعضاء اللجنة وأعيان البلدية، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأن تعويض المتضررين، مؤكدة على استكمال الإجراءات القانونية والنظر في حجم التعويضات بما يتناسب مع الأضرار.

وتؤكد بلدية الأصابعة التزامها بمواصلة العمل على ضمان سلامة المواطنين وتعويض المتضررين وفق القوانين المعمول بها.