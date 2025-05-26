بلدية الأصابعة تواجه حرائق الصيف بحالة تأهب قصوى واستجابة فعالة

سجلت غرفة البلاغات التابعة لقسم السلامة الوطنية ببلدية الأصابعة، حالة حريق واحدة في منزل سبق وأن تعرض لحرائق متكررة، بالإضافة إلى عدة حرائق أخرى تمكن المواطنون من السيطرة عليها دون الحاجة إلى تدخل فرق الإطفاء.



ويواصل فريق قسم السلامة الوطنية في الأصابعة تمركزه في نقطتين رئيسيتين هما: قسم السلامة الوطنية بالبلدية، ونقطة جندوبة، وذلك لمتابعة الأوضاع الميدانية وضمان الاستجابة الفورية لأي طارئ

وتؤكد إدارة الأزمة على أهمية التعاون المجتمعي، متمنية السلامة للجميع.

هذا وشهدت بلدية الأصابعة خلال الشهرين الماضيين عدة حالات حرائق متفاوتة الشدة، شملت حرائق في بعض المنازل والمناطق المفتوحة، حيث سجلت غرفة البلاغات في قسم السلامة الوطنية بالبلدية حالة حريق واحدة في منزل سبق وأن تعرض لحرائق متكررة، إلى جانب عدد من الحرائق الصغيرة التي تمكن السكان من السيطرة عليها دون تدخل فرق الإطفاء.

وتُعزى أسباب هذه الحرائق إلى عوامل موسمية مثل ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الأعشاب التي تزيد من مخاطر اندلاع الحرائق في فصل الصيف، بالإضافة إلى بعض السلوكيات غير الحذرة التي قد تسهم في زيادة عدد هذه الحوادث.

وقامت فرق السلامة الوطنية ببلدية الأصابعة بتعزيز وجودها عبر نقاط تمركز رئيسية لضمان الاستجابة السريعة والفعالة لأي طارئ، مع تكثيف جهود التوعية والتعاون مع المجتمع المحلي للحد من مخاطر الحرائق.

وتؤكد الجهات المختصة على أهمية التعاون المجتمعي والالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظاً على الممتلكات والحياة، مع الدعوة إلى الإبلاغ الفوري عن أي حريق لضمان سرعة السيطرة عليه والحد من أضراره.