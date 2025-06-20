بلدية الأصابعة: حريق متكرر في أحد المنازل دون أضرار بشرية

سجّلت غرفة البلاغات في قسم السلامة الوطنية ببلدية الأصابعة، حالة حريق جديدة اندلعت في منزل سبق وأن تعرض لحوادث مماثلة في وقت سابق. ولله الحمد، لم تُسجل أي إصابات بشرية جراء الحريق.

وأكدت الجهات المختصة أن فرق السلامة الوطنية لا تزال تواصل تمركزها في النقطتين الرئيسيتين المحددتين سلفًا، وذلك ضمن خطة الاستعداد والجاهزية السريعة للتعامل مع أي طارئ، بما يضمن التدخل الفوري والفعال في حال نشوب حرائق أو حوادث أخرى.

وتدعو البلدية جميع المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة، والإبلاغ الفوري عن أي طارئ حفاظًا على الأرواح والممتلكات.