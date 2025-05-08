بلدية الأصابعة: فرق المباحث الجنائية تبدأ تقييم الأضرار الناجمة عن الحرائق

في إطار الجهود المستمرة لمتابعة آثار الحرائق التي تعرضت لها مدينة الأصابعة مؤخرًا، أعلنت بلدية الأصابعة في بيانها اليومي، عن تسجيل حريقين في منزلين، أحدهما كان يتعرض للحريق للمرة الأولى، وذلك وفقًا لسجلات غرفة البلاغات بقسم السلامة الوطنية.

كما أشار البيان إلى أن بعض المنازل الأخرى قد تعرضت لحرائق بسيطة، حيث قام المواطنون بإخمادها دون الحاجة لتدخل فرق الإطفاء.

وبخصوص الإجراءات المتخذة، باشرت فرق خبراء التقديرات المالية التابعة لجهاز المباحث الجنائية مهامها صباح اليوم، حيث تم الكشف على 41 منزلًا من المنازل المتضررة، وذلك بناءً على الكشوفات المحالة من مراكز الشرطة إلى الشؤون الأمنية.

وأكدت فرق الخبراء أنها ستواصل أعمال التقييم لجميع المنازل المتضررة في الأيام القادمة، كما دعت اللجنة المواطنين المتضررين إلى عدم إزالة المخلفات أو الأغراض المتضررة من أمام منازلهم حتى يتم الانتهاء من الكشف الكامل عليها.

وفيما يتعلق بالإرشادات الوقائية، أكدت بلدية الأصابعة في بيانها على أهمية الالتزام بعدم إشعال النيران في القمامة أو المخلفات أو أي مواد قابلة للاشتعال، إلا في الأماكن المخصصة لذلك داخل المكب.

وأشارت بلدية الأصابعة إلى أن فرق وأقسام السلامة الوطنية من مختلف المناطق، بما في ذلك الأصابعة، مطار الزنتان، ككلة، والشقيقة، تواصل تمركزها في المواقع المحددة لضمان استقرار الوضع وحماية المواطنين.

وفي الختام، تمنت بلدية الأصابعة السلامة للجميع، داعية إلى التعاون من أجل تجاوز هذه الأزمة.