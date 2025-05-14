بلدية الأصابعة: لا حرائق مُسجلة اليوم وجهود السلامة مستمرة ميدانياً

أفادت النشرة اليومية الصادرة عن بلدية الأصابعة، بعدم تسجيل أي حالة حريق خلال هذا اليوم، بحسب بيانات غرفة البلاغات بقسم السلامة الوطنية، فيما تمت السيطرة على بعض الحرائق المحدودة داخل منازل دون الحاجة لتدخل فرق الإطفاء.

وتواصل فرق وأقسام السلامة الوطنية تمركزها ومتابعة الوضع ميدانيًا في الأصابعة، مطار الزنتان، وككلة، ضمن خطط الطوارئ والجاهزية.

ودعت البلدية المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة العامة، محذرة من إشعال النيران في القمامة أو أي مواد قابلة للاشتعال خارج المواقع المخصصة داخل المكب المعتمد، حرصًا على سلامة الجميع.