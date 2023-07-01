بلدية الكفرة: المنطقة لا يمكن أن تكون مقراً للإيواء الدائم للمهاجرين

أجرى وفد يمثل المجلس البلدي الكفرة ومجلس الحكماء والشورى ومكتب الأوقاف وشؤون الزكاة بالكفرة، زيارة إلى مركز إيواء وترحيل المهاجرين غير الشرعيين بالمدينة.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي ببلدية الكفرة، فإن الزيارة تهدف إلى تقديم الدعم المعنوي للمركز والتضامن مع العناصر العاملة به في تأدية المهام المناطة بهم ومواجهة العديد من المصاعب.

وأثنى الوفد على جهود المركز رغم قلة الإمكانيات مؤكدا وقوف المجلس البلدي ومجلس الحكماء وهيئة الأوقاف معه في كل الإجراءات والتدابير التي يتخذها حيال تطبيق اللوائح والقوانين.

كما التقى الوفد بعدد من المهاجرين ينتمون إلى الجنسية الصومالية والإريترية والإثيوبية واستمعوا إلى معاناتهم منذ مدة طويلة.

وأكد عميد البلدية المكلف أن المجلس البلدي سيجري اتصالات مع الجهات المختصة لتحمل مسؤولياتها في ترحيل هؤلاء المهاجرين، منوها إلى أن الكفرة لا يمكن أن تكون مكان لإيوائهم وتجميعهم بدون أي إجراء حيالهم.