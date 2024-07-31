بلدية الكفرة تبحث مع الهلال الأحمر أوضاع النازحين السودانيين

استقبل عميد بلدية الكفرة عبدالرحمن عقوب بمقر البلدية الأمين العام للهلال الأحمر الليبي عمر جعودة والوفد المرافق له، بحضور كل من: رئيس مجلس الحكماء والشوري وعضو المجلس البلدي ووكيل ديوان البلدية.

وتناول الاجتماع الأوضاع الإنسانية والظروف الخاصة بالنازحين من دولة السودان، حيث أثني عميد البلدية علي دور جمعية الهلال الأحمر الليبي في الاستجابة منذ اللحظات الاولي لتدفق أعداد النازحين بالمدينة.

كما تم أيضا مناقشة من خلال الاجتماع وضع آليه موحدة والتنسيق والترتيب في عمليات التوزيع والحصر الدوري.وتم الاتفاق علي التنسيق والتواصل بشكل دائم والعمل وفق خطة موحدة لتسهيل مهام العمل داخل المدينة.