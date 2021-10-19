بلدية براك الشاطئ تُحذّر من انتشار واسع لمرض «اللشمانيا»

طالب عميد بلدية براك الشاطئ الجيلاني علي، وزارة الصحة بضرورة إرسال فريق طبي لمجابهة مرض “اللشمانيا” الجلدي داخل نطاق البلدية، مؤكدًا أن أغلب المراكز الصحية في المدينة تفتقر للإمكانيات.

وحذر الجيلاني في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية”، من خطر محدق ينذر بأزمة واسعة الانتشار في بلدية براك الشاطئ.

وأكد عميد البلدية، أنه على تواصل بجميع المراكز الصحية بالمدينة لمجابهة هذا المرض، الذي شبهه بـوباء كورونا في سرعة انتشاره.

يُشار إلى أن داء الليشمانيات يعتبر مرضاً شائعاً جدا في العالم، على اختلاف أنواعه، الباطنية والجلدية، وأكثر الأنواع انتشاراً هو داء الليشمانيات الجلدي، والذي يعرف بالاسم (Rose of Jericho)- داء الليشمانيات الجلدي.

ويُصيب داء الليشمانيات الجلدي الجلد ويؤدي إلى ظهور جروح متقرحة يصل قطر الواحد منها إلى بضعة سنتيمترات، وتدوم لأشهر طويلة على الرغم من العلاجات المختلفة.