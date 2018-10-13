بلدية بنغازى تفتتح مركز صحي ومدرسة ثانوية بمنطقة القوارشة

أقيم صباح اليوم السبت حفل افتتاح مدرسة شهداء القوارشة الثانوية ومركز الصحي القوارشة بحضور عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار ووكيل وزارة الصحة بنغازي الكبرى الدكتور نادر كويري ومسئول قطاع التعليم ببنغازي محمد الدرسى ومدير إدارة الخدمات الصحية بنغازى ناصر الكاديكس ورئيس المجلس المحلس القوارشة إبراهيم الفارسي ورئيس لجنة الحكماء بالمنطقة عبدالعاطي المحمودس ونائب رئيس مجلس الحكماء مفتاح بوعزه رئيس مجلس إدارة شركة برقة للمقاولات والاستثمار العقارس المهندس أحمد سليم ولفيف من أهالى وسكان منطقة القوارشة، حيث ألقيت عديد الكلمات بهذه المناسبة.



يأتي هذا الافتتاح بعد الانتهاء من أعمال الصيانة التي نفذتها شركة برقة للمقاولات والاستثمار العقاري وتحت إشراف إدارة المتابعة وضمان الجودة ببلدية بنغازي.

الجدير بالذكر بأن المنطقة تعرضت لتدمير والتخريب من قبل الجماعات الإرهابية في كافة المرافق الصحية والتعليمية والخدمية.



وفي هذا الإطار تسعى بلدية بنغازي بالعمل على حل المختنقات وتوفير الاحتياجات لكافة المناطق والأحياء بمدينة بنغازي من أجل تقديم خدمات المواطن بتفعيل مرافق التعليمية والصحية.



وفي ختام الحفل قام المجلس المحلي القوارشة بتوزيع شهادات شكر وتقدير على عدد من الشخصيات والجهات التي ساهمت في إنجاز هذه الأعمال.



يشار إلى أن هذه الأعمال من ضمن المشاريع الطارئة التي تنفذها لجنة إعادة استقرار بنغازي المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبدالله الثني.