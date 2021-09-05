بلدية بنغازي تبحث التعاون مع المجلس الاقتصادي الليبي التونسي

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، مع رئيس مجلس الإدارة بمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي وئام عبيدة، والمدير التنفيذي للمجلس صابر بوقرة، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانىء بنغازي يزيد بوزريده.

وناقش اللقاء الذي عُقِد بديوان البلدية، سُبل التعاون وتكثيف التواجد التجاري والاقتصادي والخدماتي التونسي بمدينة بنغازي.

وأعرب مجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي عن شكره وتقديره لرئيس المجلس التسييري على جُهوده التي كان لها دور أساسي في عقد العديد من اللقاءات مع عدد من الجهات ذات العلاقة من القطاع الخاص، والتي سوف يكون لها الأثر الإيجابي على دعم النشاط الاقتصادي في المدينة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالبلدية.