بلدية بنغازي ترصد تضرر 6666 عقار بسبب الحرب

أعلنت بلدية بنغازي أن رصدت تضرر 6666 عقارا بشكل كامل وجزئي، جراء الحرب التي شهدتها المدينة السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال لقاء لرئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر بوجواري مع لجنة حصة الأضرار، حيث قدمت اللجنة شرحًا عن الإجراءات التي نفذتها في عملية الحصر، والمشكلات والصعوبات التي واجهتها وسبل حلها.

وأوضح رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري أنّه من الضروري بدء تحديد قيم التعويضات عن هذه المباني، وإحالتها إلى اللجنة المركزية التابعة لوزارة الإسكان والتعمير في أسرع وقت؛ حتى يتسنى تخصيص الأموال اللازمة وصرفها لمستحقيها من قبل الجهة المختصة.

وشدّد بوجواري على ضرورة استمرار أعمال الحصر للمباني، موجهًا بتوفير احتياجات اللجنة من أجهزة ومعدات تفرضها طبيعة العمل، على أن توافي البلدية بتقارير دورية عن نتائج سير عملها.