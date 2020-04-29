بلدية بني وليد تنفي تفويض حفتر لاستلام السلطة

عميد البلدية أكد حياد مدينته من عدوان حفتر على العاصمة طرابلس. [سوشيال ميديا]

نفى عميد بلدية بني وليد سالم إنوير تفويضهم في المجلس البلدي لخليفة حفتر، لتولي زمام الأمور في البلاد.

وقال إنوير في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” اليوم الثلاثاء، إن ما بثته قناة “الحدث” التابعة لنجله صدام حول تأييد بني وليد لتفويض حفتر، هي أخبار كاذبةً وعارية عن الصحة تماما، حسب قوله.

هذا وأعلن خليفة حفتر، أمس الاثنين، في كلمة مرئية أُذِيعت وقت الإفطار، تنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، دون الاستناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا ودوليا، وانقلابه على الأجسام المنتخبة وإسقاط الاتفاق السياسي المعترف به دوليًا والاستيلاء على السلطة.

جاء ذلك بعد أيام من دعوة وجهها حفتر لتفويضه لإدارة البلاد.

وفي وقت سابق، أكد عميد بلدية بني وليد المُنتخب سالم إنوير، حياد مدينته من عدوان حفتر على العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في مداخلة عبر قناة “ليبيا الحدث” الموالية لحفتر، تابعتها «عين ليبيا».

واستنكر عميد البلدية ما وصفها بـ”الحملة الشعواء” التي تشنها قناة “ليبيا الحدث” على بلدية بني وليد وعميدها.

كما استنكر إنوير ما تقوم به من وصفها بـ”الميليشيات” في ترهونة وسجنها للنساء واختطافها عدد من أبناء مدينة بني وليد، مؤكداً أن مدينته بريئة من هذه الأعمال، وفق قوله.

وأكد عميد بلدية بني وليد أن كل من يتحدث باسم المدينة لا يمثلها ولا يمثل أجسامها الشرعية المنتخبة، وأشار إلى أن من ينتحل صفة المجلس الاجتماعي بني وليد الذي ألقى بيان من مدينة ترهونة أغلب أعضائه الذين قرؤوا البيان ليسوا من مدينة بني وليد بل من مدينة ترهونة.

ونوه بأن المجلس الاجتماعي بني وليد التزم الحياد منذ بداية عدوان حفتر على العاصمة طرابلس، ورفض الاقتتال بين الليبيين، مؤكداً أن مدينته لا زالت تلتزم الحياد.

وتحدث إنوير خلال المداخلة عن الزيارة التي قام بها رفقة عدد من الحكماء والأعيان والأطياف الاجتماعية بالمدينة إلى مدينة مصراتة.

وأوضح أنهم مجلس بلدي خدمي ومن حقهم طلب الخدمات من أي مدينة ليبية، وهذا كان سبب ذهابهم إلى مدينة مصراتة من أجل طلب بعض الخدمات الطبية والتموينية.

وأشار إلى أن الزيارة واللقاءات والاجتماعات الذي عُقِدت في مدينة مصراتة كانت ناجحة.

فيديو كامل لـ عميد بلدية #بني_وليد #سالم_النوير على قناة #الحدث (24 دقيقة) 🤷‍♂️اللي النت عنده ضعيف .. سأحاول تلخيص أهم ما قاله في فيديو قصير لاحقاً Gepostet von ‎حمزة الليبي‎ am Mittwoch, 22. April 2020

يُشار إلى أن وفد من بلدية بني وليد برئاسة عميد البلدية سالم أنوير، قام في الـ18 من الشهر الجاري، بزيارة إلى مدينة مصراتة، التقى خلالها بعميد البلدية مصطفى كرواد وآمر المنطقة العسكرية الوسطى التابعة لحكومة الوفاق وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والسياسية بالمدينة، وبحضور رئيس الهيئة العامة للثقافة.

وأفاد المكتب الإعلامي بهيئة الثقافة، بأن اللقاء يأتي في إطار الحفاظ على اللحمة والوطنية والنسيج الاجتماعي الموحد وفي بادرة طيبة ومباركة تحفها بركات قرب حلول شهر رمضان المبارك وإيمانا من الجميع بأن ليبيا واحدة ولا تقبل القسمة إلا على نفسها فقط وفي مناخ أسري وأخوي تام.

وضم الوفد عميد بلدية بني وليد وعدد من الحكماء والأعيان والأطياف الاجتماعية بالمدينة ومسؤلي القطاعات الخدمة بالمدينة ومدير الأمن ومدير المرور والترخيص ومدير النجدة بالمديرية.

وكان في استقبالهم عميد بلدية مصراته وعدد من الحكماء والأعيان وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد وآمر غرفة تحرير سرت الجفرة العميد ابراهيم بيت المال ورئيس الهيئة العامة للثقافة حسن اونيس.

وجرى خلال اللقاء التأكيد التام على حفاظ المدينتين على علاقات الأخوة والجوار والترابط التام بين أهالي مصراته وأهالي بني وليد وكذلك التأكيد على حفظ الأمن في المنطقة الجغرافية الرابطة بين المدينتين.

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