بلدية تل أبيب تفتح الملاجئ بشكل فوري

فتحت بلدية تل أبيب الإسرائيلية، مساء يوم الاثنين، الملاجئ للإسرائيليين بشكل فوري.

وجاء ذلك بعد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس برد عسكري قاس ضد قطاع غزة، حيث وفتحت السلطات في تل أبيب ملاجئ الرملة وحولون وبات يام.

وأعلنت كتائب “القسام” عن توجيه ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة ردا على الجرائم والعدوان الإسرائيلي على المدينة المقدسة وتنكيله بالأهل في الشيخ جراح والمسجد الأقصى.

وقالت في بيان لها إن “هذه رسالة على العدو أن يفهمها جيدا.. وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا”.

وسمع دوي صافرات الإنذار وأصوات انفجارات في مدينة القدس hglpjgm.

من جهته، أفاد حساب “إسرائيل بالعربية” التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة عبر تويتر، بأنه “تم تفعيل الإنذار في مدينة أورشليم القدس”.

وردا على ذلك، شن الجيش الإسرائيلي غارة على قطاع غزة قُتِل خلالها 20 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال بالإضافة إلى عدد من الإصابات التي وصلت إلى مستشفى بيت حانون شمال القطاع.