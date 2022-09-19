بلدية حي الأندلس: الإزالة بمنطقة الخروبة هي مخطط عام

أبدى عميد بلدية حي الأندلس محمد الفطيسي استغرابه مما وصفه بالتهويل الحاصل بخصوص أعمال تنفيذ المخطط في منطقة الخروبة.

وأوضح الفطيسي في تصريح صحفي أنّ الأعمال الحالية تهدف إلى إدخال الخدمات والبنية التحتية كالصرف الصحي وغيرها وهذا لصالح المواطنين وليس العكس.

وبيّن الفطيسي، أنّ أعمال الإزالة جاءت لتوسعة الطريق بإزالة أجزاء تقدر بمترات محدودة تشغل المخطط العام، مشيرا إلى محاولة البلدية والجهات المعنية التعامل مع الأمر الواقع قدر الإمكان.

وقال الفطيسي إنّه لا يصح الحديث عن تعويض المخالفين للمخطط، في الوقت الذي من المفترض أن تزال المخالفات على حسابهم الخاص، وفقا لتعبيره.

ونفى لفطيسي كل ما يشاع عن هدم مبان بالكامل وتشريد عائلات، منوها إلى أن الإجراءات تتم عبر لجنة من البلدية والتخطيط العمراني وغيرها من الجهات المعنية.