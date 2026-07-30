بلدية زليتن تدين الاعتداء على الشيخ «أيوب التير» وتطالب بضبط المتورطين

أدان المجلس البلدي زليتن حادثة الاعتداء التي تعرض لها فضيلة الشيخ أيوب التير، خطيب مسجد زاوية السبعة الفواتير، مؤكدًا رفضه الكامل لهذا السلوك الذي وصفه بالمرفوض والمتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية والقيم الأخلاقية والأعراف الاجتماعية.

وأوضح المجلس البلدي، في بيانٍ نشره عبر صفحاته الرسمية، أنه يتابع الواقعة بأسفٍ واستنكار، مشددًا على أن الاعتداءات وأعمال العنف بمختلف أشكالها تمثل تهديدًا للسلم الاجتماعي ووحدة المجتمع.

وأكد المجلس رفضه المطلق لأي شكلٍ من أشكال العنف أو الاعتداء، مهما كانت الأسباب أو الدوافع، داعيًا إلى تعزيز قيم الاحترام والتسامح والاحتكام إلى القانون في معالجة أي خلافات أو قضايا داخل المجتمع.

وطالب المجلس البلدي الجهات الأمنية والجهات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة، وضبط المتورطين فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه وفق القوانين النافذة.

كما تقدم المجلس البلدي بخالص الدعاء للشيخ أيوب التير، متمنيًا له الشفاء العاجل، داعيًا الله أن يحفظ مدينة زليتن وليبيا كافة من كل سوء، وأن ينعم الوطن بالأمن والاستقرار.

هذا وتؤكد المجالس البلدية في مختلف المدن الليبية بشكلٍ متكرر أهمية الحفاظ على السلم الاجتماعي، وضرورة معالجة الحوادث الأمنية عبر الجهات المختصة والقنوات القانونية، خصوصًا في القضايا التي تمس الشخصيات الدينية أو المجتمعية لما لها من تأثير على الاستقرار المحلي.