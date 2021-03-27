بلدية زوارة تُعلن وفاة عميدها إثر أزمة قلبية مفاجئة

أعلنت بلدية زوارة الكبرى، عن وفاة عميدها إدريس خليفة الطويني، أمس الجمعة، إثر أزمة قلبية مفاجئة، والحداد ثلاثة أيام في كل أرجاء البلدية.

من جهتها نعت وزارة الحكم المحلي وفاة إدريس الطويني، عميد المجلس البلدي زوارة.

وقالت الوزارة في نعيها: “يتقدم وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي ووزارة الحكم المحلي بآحر التعازي والمواساة للمجلس البلدي زوارة في وفاة المغفور له بإذن الله ( إدريس الطويني) عميد المجلس البلدي زوارة، سائلة الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته وان يلهم أهله جميل الصبر والسلوان”.

المكتب الإعلامي 2021/3/26 توفي اليوم الجمعة الموافق 26 مارس عميد بلدية زوارة الكبرى الدكتور "أدريس خليفة الطويني " إثر… تم النشر بواسطة ‏بلدية زوارة/ Municipality Of zuwarah‏ في الجمعة، ٢٦ مارس ٢٠٢١