بلدية زوارة تُكرّم رئيس جهاز دعم الاستقرار

قام المجلس البلدي زوارة، بتكريم رئيس جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي، نظير مجهودات فرع الجهاز في المدينة للقضاء على الجريمة والمجرمين.

جاء ذلك على هامش احتفالية تخريج الدفعة الثانية لمنتسبي الجهاز من ضباط الصف بعد تلقيهم دورة تدريبية متكاملة بمعهد التدريب التخصصي نظمتها الإدارة العامة للتدريب والتأهيل بجهاز دعم الاستقرار.

وافتتح الجهاز منذ نحو عام مكتبا له في مدينة زوارة الساحلية وذلك في إطار الجهود والمهام الموكلة إلى الجهاز لبسط الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد، ولمساندة ودعم الأجهزة الأمنية والعسكرية.

ويقوم فرع زوارة بالجهاز بتأمين وحماية مقرات ومؤسسات الدولة في المدينة، بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب ومحاربة الجريمة، وأطلق الجهاز خلال المدة الماضية حملات أمنية مكثفة داخل المدينة تمكن من خلالها من ضبط العديد من المهاجرين غير الشرعيين ومداهمة أوكار الهجرة والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات.

وتم إنشاء الجهاز بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقاً رقم 38 لسنة 2021م.

وبحسب ما نصت المادة الرابعة من القرار، يتولى الجهاز الاختصاصات والمهام الآتية: