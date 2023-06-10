بلدية زوارة تُكرّم رئيس جهاز دعم الاستقرار

قام المجلس البلدي زوارة، بتكريم رئيس جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي، نظير مجهودات فرع الجهاز في المدينة للقضاء على الجريمة والمجرمين.
جاء ذلك على هامش احتفالية تخريج الدفعة الثانية لمنتسبي الجهاز من ضباط الصف بعد تلقيهم دورة تدريبية متكاملة بمعهد التدريب التخصصي نظمتها الإدارة العامة للتدريب والتأهيل بجهاز دعم الاستقرار.
وافتتح الجهاز منذ نحو عام مكتبا له في مدينة زوارة الساحلية وذلك في إطار الجهود والمهام الموكلة إلى الجهاز لبسط الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد، ولمساندة ودعم الأجهزة الأمنية والعسكرية.
ويقوم فرع زوارة بالجهاز بتأمين وحماية مقرات ومؤسسات الدولة في المدينة، بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب ومحاربة الجريمة، وأطلق الجهاز خلال المدة الماضية حملات أمنية مكثفة داخل المدينة تمكن من خلالها من ضبط العديد من المهاجرين غير الشرعيين ومداهمة أوكار الهجرة والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات.
وتم إنشاء الجهاز بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقاً رقم 38 لسنة 2021م.
وبحسب ما نصت المادة الرابعة من القرار، يتولى الجهاز الاختصاصات والمهام الآتية:
- تعزيز الإجراءات الأمنية الكفيلة بحماية المقرات الرسمية للدولة من أية تهديدات أمنية، وكذلك تعزيز حماية المسؤولين كلما تطلب الأمر ذلك، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة
- المشاركة في تأمين وحماية الاحتفالات والمناسبات الرسمية، وكذلك النشاطات الشعبية، ونشاط مؤسسات المجتمع المدني المأذون لها من الجهات المختصة
- المشاركة كلما اقتضت الضرورة في تنفيذ العمليات القتالية بما في ذلك عمليات الاقتحام والمداهمة والملاحقة الأمنية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة
- مكافحة الشغب وفض الاشتباكات التي ينفذها المسلحون الخارجون عن القانون في المدن والقرى الليبية بالتعاون مع مديريات الأمن والأجهزة المختصة بالمدينة
- المشاركة في عمليات القبض وملاحقة المطلوبين في القضايا التي تهدد الأمن القومي للدولة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية
- نشر الوعي الأمني بين شرائح المجتمع وتبني ثقافة عدم الاحتكام للسلاح، وفض المنازعات والخلافات عبر الجهات القضائية والأمنية والاجتماعية ودعم برامج جمع السلاح غير المرخص
- التعاون الأمني وتبادل المعلومات مع كافة الأجهزة الأمنية المختصة بشأن مكافحة كل ما يهدد الأمن القومي واستقرار المجتمع
- المساهمة في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية
- أية مهام أخرى تسند له من قِبل المجلس الرئاسي وفقا للتشريعات النافذة
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