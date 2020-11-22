بلدية سبها تبحث تقديم الاحتياجات الأساسية والمهمة بالمدينة

عٌقِد اليوم الأحد، بديوان بلدية سبها، اجتماع لبحث تقديم الاحتياجات الأساسية والمهمة بالمدينة.

وضم الاجتماع كل من وكيل ديوان المجلس البلدي سبها، ومدير إدارة المشروعات بالمجلس، ومستشاري المجلس البلدي سبها، ومنسق التواصل والتنسيق المنظمات المحلية والدولية، بالإضافة إلى مخاتير المحلات ببلدية سبها.

وأفاد المكتب الإعلامي بالبلدية، بأن الاجتماع تطرق إلى ضرورة تقديم الإحتياجات الأساسية والمهمة الخاصة بالمحلات لتنظيمها وفلترتها وتقديمها للمنظمات الدولية المتعاونة مع المجلس البلدي لبلدية سبها لتنفيذها على الأرض.

واتفق الحضور على تجهيز القوائم في أسرع وقت ممكن وتمريرها، لتخفيف المختنقات والصعوبات التي تواجهها المحلات داخل نطاق بلدية سبها.