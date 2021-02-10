بلدية سبها تفرض إغلاقا جزئيا بسبب ارتفاع إصابات كورونا

أعلن المجلس البلدي سبها عن فرضه لإجراءات إغلاق جزئي للمدينة، بدأ من يوم غد الخميس ويستمر لثلاثة أيام حتى السبت القادم.

وقال الناطق باسم المجلس البلدي أسامة الطبيب، في مؤتمر صحفي عُقِد اليوم في مقر المجلس، إن الإغلاق سيكون من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، ويشمل كل كافة التجارية والأسواق والمناسبات الإجتماعية وغيرها.

وأكد الطبيب أن هذه الإجراءات جاءت بعد ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في مدينة سبها، موضحا أن الإهمال والتسيب من قِبل شرائح واسعة من المواطنين قد يساهم في زيادة انتشار المرض الذي تكافحه الفرق الطبية داخل مراكز العزل.

وأشار إلى أن عدد الحالات المصابة تجاوز حاجز الــ1500 حالة، وأن الوفيات وصلت لـ60 وفاة منذ الإعلان عن أول حالة في يونيو الماضي.

وأوضح أن هذه الإجراءات تعد بداية لحزمة من التدابير الحازمة التي قد يتخذها المجلس للمحافظة على الصحة العامة ومنع توسع دائرة انتشار المرض في المدينة.

من جهة أخرى، أعلن الطبيب عن ترحيبهم بمخرجات الحوار السياسي، وأعرب عن تطلعهم بأن تقوم الحكومة الجديدة بمهامها وتقييم نجاحها بناءاً على ماتقدمه للمنطقة الجنوبية بإعتبارها الإكثر تضرراً من الإنقسام السياسي السابق، وفق قوله.