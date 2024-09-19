بلدية سبها تكشف آخر حصيلة للمتضررين من الأمطار

أصدر المجلس البلدي في سبها، آخر تحديث للجنة الحصر حول الآثار المترتبة عن هطول الأمطار الغزيرة بالبلدية.

وقال المجلس في بيانه: “بلغ اجمالي عدد المتضررين المسجلين لدى لجنة الحصر حتى مساء يوم الأربعاء 1952”.

وأضاف البيان: تنقسم الفئات المتضررة على النحو الاتي.

مساكن منهـارة وتمثل ما نسبته 39% من اجمالي المتضررين

مساكن آيلة للسقوط وتمثل ما نسيته 28% من اجمال المتضررين

تخريب ممتلكات وتمثل ما نسبته 33% من اجمالي المتضررين

وأضاف البيان: “بعض مخاتير المحلات لم يرسلو بيناتهم بعد ونتوقع ارتفاع العدد بعد اكتمال كل قوائم مخاتير المحلات”، مضيفا: “مازالت جهود شركة الكهرباء مستمرة في اعادة الكهرباء لبعض الاحياء ولكنها تواجه تحديات ومن بينها غمر المياه في بعض الاحياء وحرق بعض المحولات”.

وتابع بيان المجلس: “وصلت سيارات الشفط لمحلة القاهرة- الطيوري وباشرت أعمال شفط المياه القريبة من المحولات الكهربائية وبعض المنازل شديدة الضرر، كما استلمت فرق الطواري والاستجابة قوائم المحتاجين للمساعدات بعد معاينتها من قبل فرق الشؤون الاجتماعية وستباشر غداً في تقديم المساعدات لكل المستحقين بالتنسيق مع مخاتير المحلات”.

وأكد البيان أن “فرق الاصحاح البيئي ببلدية سبها بدأت في تحليل المياه والمناطق التي اختلطت بها مياه الصرف الصحي بمياه الامطار في الاحياء التي انحسرت فيها المياه وستباشر اعمال التحليل والرش في بقية الاحياء فور الانتهاء من اعمال الإغاثة والشفط”.