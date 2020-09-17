بلدية سبها تُطالب بالإسراع في استكمال مشاريع الكهرباء

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 17:38 | آخر تحديث: 17 سبتمبر 2020 - 17:39 نُشر: الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 17:38
ليبيا
أرشيفية/إنترنت
مطالبات بالإسراع في صيانة محطات الكهرباء في الجنوب

طالب المجلس البلدي سبها، بالإسراع في استكمال مشاريع قطاع الكهرباء المتوقفة، وصيانة المحطات في الجنوب الليبي.

وفي بيان لها اليوم الخميس، قالت البلدية إنها نتابع وبحرص شديد الوضع المتردي الذي تعيشه بلدية سبها والمنطقة عموماً بسبب سوء شبكة الكهرباء وما تشهده من انقطاعات متكررة ولفترات طويلة مما أثر سلبا على الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطنين وتعطيل في الخدمات الأساسية وتوقف ضخ المياه وكذلك تأثيره على المؤسسات الصحية في ظل الوضع الوبائي الذي تعيشه المدينة والمنطقة عامة، بحسب البيان.

وطالب البيان الجهات المسؤولة بالإسراع في استكمال المشاريع المتوقفة وصيانة المحطات.

#بياننتابع وبحرص شديد الوضع المتردي الذي تعيشه بلدية #سبها والمنطقة عموماً بسبب سوء شبكة #الكهرباء وما تشهده من…

Gepostet von ‎بلدية سبها‎ am Donnerstag, 17. September 2020

آخر تحديث: 17 سبتمبر 2020 - 17:39
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً