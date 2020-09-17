بلدية سبها تُطالب بالإسراع في استكمال مشاريع الكهرباء

طالب المجلس البلدي سبها، بالإسراع في استكمال مشاريع قطاع الكهرباء المتوقفة، وصيانة المحطات في الجنوب الليبي.

وفي بيان لها اليوم الخميس، قالت البلدية إنها نتابع وبحرص شديد الوضع المتردي الذي تعيشه بلدية سبها والمنطقة عموماً بسبب سوء شبكة الكهرباء وما تشهده من انقطاعات متكررة ولفترات طويلة مما أثر سلبا على الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطنين وتعطيل في الخدمات الأساسية وتوقف ضخ المياه وكذلك تأثيره على المؤسسات الصحية في ظل الوضع الوبائي الذي تعيشه المدينة والمنطقة عامة، بحسب البيان.

وطالب البيان الجهات المسؤولة بالإسراع في استكمال المشاريع المتوقفة وصيانة المحطات.

#بياننتابع وبحرص شديد الوضع المتردي الذي تعيشه بلدية #سبها والمنطقة عموماً بسبب سوء شبكة #الكهرباء وما تشهده من… Gepostet von ‎بلدية سبها‎ am Donnerstag, 17. September 2020