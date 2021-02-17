بلدية سبها تُوضح ملابسات حادثة ضحايا احتفالية الثورة

قال الناطق الرسمي باسم المجلس البلدي سبها أسامة الطبيب، إن عدد ضحايا سقوط قذيفة هاون على حي المنشية بمدينة سبها، خلال احتفال اللأهالي بالعيد العاشر لثورة 17 فبراير، بلغ 20 حالة إصابة وحالة وفاة.

وأوضح الطبيب في مؤتمر صحفي عقده داخل مركز سبها الطبي، إن الإصابات متفاوتة بين خفيفة ومتوسطة وحرجة.

وأشار إلى أن 3 حالات تم تحويلها إلى طرابلس للنقص في العناصر الطبية المتخصصة، وعدد 3 حالات تقريبا أجرىيا لها عمليات جراحية داخل المركز الطبي سبها.

ولفتت إلى أن عدد من الحالات غادر المركز الطبي بسبها بعد تلقي الإسعافات حول إصابتهم الخفيفة والعدد الآخر داخل أقسام العناية والجراحة العامة.

ونوه الناطق باسم بلدي سبها إلى أن حالة الوفاة تعود لطفل وافته المنية إثر هذا الانفجار.

كما أشار إلى أن التحقيقات حول هذا الانفجار تقوم به الجهات المعنية من مديرية الأمن والهندسة العسكرية.