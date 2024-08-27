بلدية سرت تشترط مواصفات للمخابز والعاملين فيه

اجتمع عميد بلدية سرت مختار المعداني، مع نقيب المخابز في سرت حمد ابوشوفة.

وأوضح مدير إدارة الإعلام بالبلدية، “أن الاجتماع خلص الى التأكيد على ضرورة توافر الشروط القانونية بالمخابز من حيت النظافة العامة وتجديد الرخص التجارية للمخابز ومتابعة وزن رغيف الخبز والتقيد برسوم النظافة العامة للمخابز، إضافة إلى التنسيق بين بلدية سرت والجهات المختصة بإيجاد آلية لإتمام إجراءات الإقامة للعمال العاملين بالمخابز بسرت”.

هذا وحضر الاجتماع، رئيس فرع جهاز الحرس البلدي سرت لواء جمعة انبية ومدير ادارة الشؤون الاقتصادية بالبلدية حسن عون الله، وعدد من أصحاب المخابز العاملة بسرت ومدير مكتب شؤون العميد.

يذكر أن عدد المخابز العاملة في سرت عددها 42 مخبز.

اجتمع عميد بلدية سرت مختار المعداني اليوم مع نقيب المخابز بسرت حمد ابوشوفة بحضور رئيس فرع جهاز الحرس البلدي سرت لواء… تم النشر بواسطة ‏بلدية سرت Municipality of sirte‏ في الاثنين، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤