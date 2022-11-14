بلدية سرت تقرر فرض رسوم مالية سنوية على الأسواق والأنشطة طبية خاصة

قرر المجلس البلدي سرت فرض رسوم مالية سنوية على كافة الأسواق العامة لبيع السلع والمواد الغذائية والأنشطة الطبية الخاصة التي تشمل المصحات الإيوائية والعيادات والمختبرات الطبية والصيدليات.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقده عميد البلدية مختار المعداني مع عدد من المسؤولين بالبلدية على البدء في حملات التنبيه بالخصوص وأيضا تطبيق الايراد المحلي فيما يتعلق بالنظافة العامة والبدء في المجمعات.

على أن تكون الأسعار كالتالي :- حسب قرار المجلس البلدي سرت، المصحات الايوائية 1380 في السنة، العيادات 660، المختبرات 690، الأسواق المجمعة الغذائية 1380، الصيدليات 165