بلدية سوسة تُؤكد دعمها للحكومة الليبية والقرارات الصادرة عنها

أكدت بلدية سوسة بالجبل الأخضر، دعمها للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا وللقرارات الصادرة عنها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده نائب رئيس الحكومة الليبية علي فرج القطراني، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع أعضاء المجلس التسييري لبلدية سوسة.

وبحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة، فقد أكد أعضاء المجلس التسييري عن دعمهم للحكومة الليبية وعن القرارات والإجراءات التي تخرج عنها كونها الحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب بعد أخذها الثقة خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت بتاريخ 1 مارس 2022.

من جانبه أثنى نائب رئيس الحكومة، على دور البلديات بصفة عامة في تقديم الخدمات اللازمة للمواطن حيث تعتبر هي الأداة التنفيذية للحكومة والأقرب للمواطن، مؤكداً أن الحكومة ستسعى لتذليل كافة الصعاب التي تُواجه الإدارة المحلية والبلديات وتفتيت المركزية وإعطاء الصلاحيات للبلديات فور استلام الحكومة الليبية مهامها من العاصمة الليبية طرابلس.