توترات أمنية في صرمان.. البلدية تعلّق العمل وتدعو السكان للبقاء بمنازلهم

أعربت بلدية صرمان الليبية عن قلقها البالغ واستنكارها للأحداث الأمنية التي تشهدها المدينة، مؤكدةً إدانتها الشديدة للأعمال الخارجة عن القانون التي تسببت في حالة من الخوف والقلق بين المواطنين وتهدد أمن المدينة وسلامة سكانها.

وحملت البلدية المسؤولية الكاملة للجهات والأطراف المتسببة في هذه الأحداث، مشددةً على أن استمرار التوترات الأمنية يشكل خطرًا مباشرًا على أمن المواطنين واستقرار الأوضاع داخل المدينة.

ودعت بلدية صرمان جميع المواطنين إلى الالتزام بالبقاء في أماكن وجودهم، وعدم مغادرتها إلا عند الضرورة القصوى، مع الابتعاد عن مناطق الاشتباكات حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

كما ناشدت البلدية المواطنين التواصل مع فرق الطوارئ التابعة للهلال الأحمر الليبي عند الحاجة إلى أي تدخل إنساني أو إسعافي، لضمان سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الدعم اللازم.

وأعلنت بلدية صرمان تعليق العمل في جميع الإدارات والمرافق التابعة لها، واعتبار اليوم عطلة استثنائية، بهدف الحفاظ على سلامة الموظفين والمواطنين، إلى حين استقرار الوضع الأمني، مع استمرار الجهات الخدمية وفرق الطوارئ في أداء مهامها وفق الحاجة.

وأكدت البلدية أنها تتابع تطورات الأوضاع بشكل متواصل بالتنسيق مع الجهات المختصة، داعيةً المواطنين إلى التحلي بالهدوء وتغليب المصلحة العامة والعمل على تجاوز الظروف الأمنية الراهنة.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل توترات أمنية تشهدها مدينة صرمان ومناطق قريبة منها، وسط تحركات من الجهات المحلية والإنسانية لمتابعة التطورات، وحماية المدنيين، وضمان استمرار الخدمات الأساسية ووصول فرق الطوارئ إلى المناطق المتضررة.