بلدية طرابلس المركز تُطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين

طالبت بلدية طرابلس المركز، اليوم السبت، المجتمع الدولي بحماية المدنيين في ليبيا.

وذكرت البلدية في بيان لها بشأن الأحداث الجارية في العاصمة، أنه في الوقت الذي دعا فيه كل العقلاء والحكماء والمواطنين والمجتمع الدولي إلى تجنب لغة التحشيد والتهديد، تفاجئ الجميع باشتباكات في قلب العاصمة لا تعبأ بحياة المدنيين ولا ممتلكاتهم.

وأشارت بلدية طرابلس المركز إلى أن هذا الأمر هو نتيجة سوء إدارة الدولة من الجهات التشريعية والتنفيذية ورغبتها في الاستمرار في الحكم وتأجيل الانتخابات إلى ما لا نهاية، بحسب البيان.

وحمَّلت البلدية البرلمان والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي والحكومتين المسئولية على تردي الأوضاع في العاصمة، ودعت سكان العاصمة إلى الوقوف يدا واحدة ضد هذه التعديات التي أصبحت تُعرض حياتهم للخطر.