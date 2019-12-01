بلدية طرابلس المركز: خطة أعلامية لتوعية المواطن بتعامل مع القمامة

عقدت بلدية طربلس المركز، اليوم الأحد الموافق 1 اكتوبر 2019م اجتماع خاصة مع جميع وسائل الأعلام الليبية لوضع خطة أعلامية لتوعية المواطن بمسباتها وكيفية مساهمته لوضع حلول لها.

تعاني طرابلس أزمة جراء تكدس النفايات على جوانب الطرقات بعد إقفال المكب الرئيسي الذي كان يستخدم لرمي النفايات فأصبح انتشار القمامة في شوارع طرابلس أزمة تؤرق المواطنين، فهو الملف الذي تعاني منه البلديات منذ مدة طويلة؛ بسبب تداخل الاختصاصات بين الجهات العاملة مع ملف القمامة ومع تزايد الضغط المحلي ونقص الامكانيات اللازمة للبلديات وعدم دفع المخصصات المالية، وعدم تعامل الجهات المكلفة بها بالشكل الصحيح.