بلدية طرابلس المركز: كرنفال العاصمة الأول رسالة سلام إلى جميع مدن ليبيا

انطلق السبت كرنفال العاصمة الأول للسلام تحت شعار “ساندني وخد بيدي” بميدان الشهداء في طرابلس برعاية منظمات المجتمع المدني وبلديات مدينة طرابلس.

وسيتضمن برنامج الكرنفال تقديم عروض متنوعة منها فقرات فنية تقدمها الفرقة النحاسية، وعرض للخيول، وعروض للسيارات الكلاسيكية ، والدراجات النارية.

كما ستقام خلال فعاليات الكرنفال عروض للأطفال وعروض شبابية، وعرض للسيرك والألعاب البهلونية، بالإضافة إلى العديد من العروض المتنوعة، بحسب ما ذكرت اللجنة المنظمة للكرنفال.

هذا ودعت بلدية طرابلس المركز في وقت سابق الجميع للحضور والمشاركة لبعث رسالة سلام إلى جميع مدن وربوع بلادنا الحبيبة، بحسب البلدية.