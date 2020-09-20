بلدية طرابلس تدعو الرئاسي لتحمل مسؤولية أزمة الكهرباء والمياه

قالت بلدية طرابلس المركز، إن الحرب لم تتوقف بل لازالت مستمرة ولكن بحلتها الباردة، حسب وصفها.

وفي بيان لها اليوم الأحد، نوهت البلدية بأن ما يحدث طيلة هذه الفترة من إظلام تام على منطقة الجنوب والغرب نتيجة التعدي على محطات الكهرباء بحجة إرجاع التيار الكهربائي بالقوة وما ينتج عنه قطع التزويد بالمياه لأيام، أصبح يجني ثماره السلبية على نفسية المواطن في ليبيا عامةً وطرابلس خاصةً.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يأتي ضمن سلسلة الحروب التي تقودها بعض الأطراف الخارجية لضمان استمرار ليبيا في دوامة الصراعات والحروب.

وكررت بلدية طرابلس المركز دعوتها للمجلس الرئاسي لتحمل المسؤولية الكاملة اتجاه ما يحدث من هذه التعديات، وذلك بتكليف الجهات الأمنية التابعة له لحماية المنشآت الحيوية والمرافق الخدمية ومتابعة المخربين.

كما حذرت المجلس من أن التراخي والإهمال تجاه هذه الأفعال سيؤدي لعطش العاصمة فضلاً عن فقدانها الطاقة الكهربائية، مشيرة إلى أن هذا يعتبر تهديد مباشر للأمن القومي.