بلدية طرابلس: تسرب المياه يعود إلى تهالك الشبكة

علقت بلدية طرابلس المركزن على شكاوى أهالي البلدية بشأن تسرب المياه.

ونوهت البلدية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوكن بأنها تواصلت مع شركة المياه والصرف الصحي ومنظومة النهر الصناعي لمعرفة أسباب هذا التسرب.

وقالت البلدية إن الجهات الثلاث أكدت أن سبب تسرب المياه يعود إلى زيادة ضغط المياه، ما أثر على بعض النقاط المتهالكة في الشبكة؛ بسبب انتهاء عمرها الافتراضي، وعدم صيانتها بشكل مستمر.

وأشارت إلى أن ذلك كله تسبب في حدوث انهيار في بعض أجزاء شبكة المياه.

ننوه للمواطنين الكرام إنه بعد ماوردت إلينا شكاويهم عن تسرب المياه ، قمنا بالتواصل مع شركة المياه والصرف الصحي ومنظومة… Gepostet von ‎بلدية طرابلس المركز‎ am Dienstag, 11. August 2020