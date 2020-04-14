بلدية طرابلس تقترح تعويض مالي لأصحاب الأنشطة الاقتصادية خلال فترة الحظر

تعويض أصحاب الأنشطة الاقتصادية المتوقفة بسبب حظر التجول. [بلدية طرابلس]

قامت بلدية طرابلس المركز، بتقديم مقترح للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بشأن تعويض أصحاب الأنشطة الاقتصادية المتوقفة بسبب حظر التجول.

وأفادت البلدية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأنها قدمت مقترح برصد قيمة 500 د.ل شهرياً كحد أدنى لأصحاب الأنشطة الاقتصادية الذين لا يسمح لهم بمزاولة نشاطهم خلال أيام حظر التجول.

وبناءً على إحصائية مكتب تراخيص طرابلس المركز يقدر عدد الأنشطة الاقتصادية داخل الحدود الإدارية لبلدية طرابلس المركز 3,000 ترخيص تتمثل في رخص تجارية، صالات مناسبات اجتماعية ورياضية، مهنية حرفية، صناعات خفيفة مختلفة، باعة متجولون.

ويستثنى شركات ومحال المواد الغذائية والمخابز والصيدليات والمختبرات الطبية حيث يسمح لهم بمزاولة نشاطهم خلال أيام حظر التجول.

وتُقدر القيمة الإجمالية بحوالي مليون ونصف دينار ليبي شهرياً.

وأعربت البلدية عن أملها في أن تتم الموافقة على المقترح ويُعمم على باقي البلديات.

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