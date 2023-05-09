بلدية طرابلس تُطلق حملة لمكافحة التعدي على الفضاء العام

أعلنت بلدية طرابلس المركز، أنها ستشرع اعتباراً من اليوم الثلاثاء، في حملة لمكافحة كل التعديات على الفضاء العام من ساحات وميادين وأرصفة وشوارع فرعية.

ونبهت البلدية أصحاب المحلات التجارية والباعة المتجولين بأن الحملة تشمل التأكد من الإجراءات القانونية من رخص مزاولة الأنشطة التجارية وكل ما يتعلق بهذا الشأن من إجراءات وقائية وبيئية.

وأشارت البلدية إلى أن الحملة ستتم بمشاركة جهاز الحرس البلدي طرابلس وفريق الإصحاح البيئي طرابلس وقوة الردع المتمثلة في جهاز حماية طرابلس المركز.