بلدية غات: انقطاع كامل للتيار الكهربائي بسبب «الرياح القوية»

أفاد المجلس البلدي غات، عبر غرفة الطوارئ بالبلدية، بأنه يتابع تداعيات انقطاع التيار الكهربائي عن البلدية، موضحاً أن سبب الانقطاع يعود إلى سقوط برجين من أبراج نقل الطاقة الكهربائية المغذية لمحطة تحويل العوينات، نتيجة الرياح القوية وسوء الأحوال الجوية التي شهدتها المنطقة الواقعة بين أوباري والعوينات ليلة البارحة.

وأكد المجلس البلدي أن عدداً من الخدمات الأساسية في البلدية كانت تعاني في الأصل من تحديات كبيرة نتيجة ضعف واستقرار الجهد الكهربائي خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها آبار مياه الشرب التي تأثر تشغيلها بشكل مباشر بسبب تذبذب وضعف التيار الكهربائي، الأمر الذي انعكس على كميات المياه الموزعة للمواطنين، ومع سقوط الأبراج وانقطاع التغذية الكهربائية بشكل كامل، ازدادت هذه التحديات وتفاقمت آثارها على مختلف القطاعات الخدمية والحيوية.

وأشار المجلس إلى أن هذا الخط الحيوي يتطلب أعمال صيانة ومتابعة دورية ومنتظمة نظراً لأهميته وطبيعة الظروف المناخية التي يمر بها، موضحاً أن غياب برامج الصيانة الوقائية المستمرة يسهم في تكرار الأعطال والانقطاعات التي تؤثر سلباً على استقرار الخدمات المقدمة للمواطنين.

ودعا المجلس البلدي غات الشركة العامة للكهرباء والجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها ووضع برنامج دائم للصيانة الدورية والوقائية لخطوط النقل ومحطات التحويل، بما يضمن الحد من تكرار الأعطال وتحسين موثوقية الشبكة الكهربائية في المنطقة.

وفي الوقت ذاته، تتابع غرفة الطوارئ بالمجلس البلدي غات، بالتنسيق مع مكتب خدمات غات بشركة المياه والصرف الصحي، إمكانية توفير الوقود اللازم لتشغيل آبار مياه الشرب والحد من تأثيرات انقطاع الكهرباء على إمدادات المياه، حرصاً على استمرار تقديم هذه الخدمة الأساسية للمواطنين.

ويواصل المجلس البلدي متابعة الموقف مع الجهات المختصة والعمل على معالجة الآثار المترتبة على هذا الانقطاع، مع إحاطة المواطنين بأي مستجدات أولاً بأول.